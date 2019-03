Debat om parlamentsvalg

Svendborg: Det er et forår, som kommer til at stå i valgets tegn, og mens vi venter på, at statsminister Lars Løkke Rasmussen udskriver folketingsvalg, har datoen for valget til Europa-Parlamentet været længe kendt.

Det er den 26. maj, og inden da kan du også i Svendborg høre politisk debat om valget.

Den 2. april kan man blandt andet møde kandidater fra Konservative, Folkebevægelsen mod EU, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Alternativet, SF, Enhedslisten og Venstres helt lokale kandidat, Henrik Noes Piester. Udover en politisk debat vil der også være oplæg om Europa-Parlamentet og nogle af de dilemmaer, EU står foran.

Det hele foregår i Borgerforeningen fra klokken 19 til 21.30. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig hos arrangøren, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, på deo.dk. /catj