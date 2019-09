Den sidste færge er sejlet efter byrådsmøde, hvor sag om 42 meter høj antennemast på Skarø skal afgøres, men borgmester Bo Hansen lover at sørge for sejlads til de øboer, der vil følge debatten i byrådssalen.

Skarø: Borgmester Bo Hansen (S) kommer ikke selv til at stå ved roret, men han har lovet at sørge for, at øboerne kan blive sejlet hjem til Skarø efter det byrådsmøde, hvor en lokalplan for den lille ø skal stå den politiske prøve.

Byrådsmødet den 17. september starter klokken 17, og den sidste færge mod Skarø og Drejø sejler fra havnen klokken 17.30. Det gør det umuligt for skarøboerne at følge den politiske debat, og da Fyns Amts Avis fremlagde den problemstilling for borgmesteren, gik han i gang med at finde en løsning.

Han forsøgte først at flytte mødetidspunktet, men det ville kræve, at hele byrådet blev indkaldt til et ekstraordinært møde. I stedet besluttede han sig for at sejle folk hjem.

- Vi finder en løsning, og så sætter vi punktet frem som nummer to på dagsorden (efter godkendelse af dagsorden, red.), siger Bo Hansen.

Lokalplanen omfatter blandt andet muligheden for at opsætte en 42 meter høj og omstridt antennemast på Skarø.

Inden borgmesteren finder ud af, om det er Hjortøboen, Helge eller Højestene, der skal sejle øboerne hjem, beder han dem tilmelde sig på rådhuset til chefsekretær Jane Bigum. Hun skal have besked senest fredag den 13. september klokken 12 på telefon 6223 3107 eller mail: jane.bigum@svendborg.dk