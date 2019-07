Debat: Vi skal fremtidssikre skolerne med cykelstier

Læserbrev: Tiden flyver afsted, og inden længe åbner skolerne igen efter en velfortjent sommerferie. Den nye skolereform for skolerne i Gudbjerg, Gudme og Hesselager begynder. Alligevel mangler byrådet økonomi til at investere i den sikkerhed, der ville gøre hverdagen mere tryg for vores skolebørn, i den mørke tid, som nærmer sig. Der er flere veje, som den mellem Gudme og Hesselager, der har brug for bedre forhold til cyklisterne. Underskriftindsamlingen "Vi cykler med et smil" viser, at flere cykelstier med belysning er et stort ønske: www.skrivunder.net/cykelstier-belysning Som lokal socialdemokrat i Gudme-området mener jeg, at vi skal investere i fremtiden, så oplandet bliver interessant at flytte til for nuværende og kommende børnefamilier.