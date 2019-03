Debat: Velkommen til det døde torv

Læserbrev: Et stort tillykke til borgmester Bo Hansen (S), og de politikere, som hjalp til med at få lukket torvet for biler. Nu kan vi begynde og se resultater: Først med Ryttershoppen, som må lukke på grund af faldende omsætning. Så mangler vi bare, at resten af butikkerne omkring torvet må dreje nøglen. Så får I ret! Så er der nemlig ingen grund til, at bilerne må parkere på torvet for at handle, for så er der ingen butikker tilbage, og de handlende kører i stedet til Odense: 25 minutters kørsel og gratis parkering.

Og en sidegevinst: Vi kan spare snerydning, da der alligevel ikke kommer nogen. Det må være ren win-win. Velkommen til det døde torv.