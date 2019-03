Debat: Van(d)vittig, uklædelig og unødvendig symbolpolitik

Læserbrev: Det er altid en fornøjelse at læse en god artikel, sådan en som virkelig belyser og forklarer tingene, så de kan vurderes fra flere sider. Den fornøjelse er desværre ikke altid læserne af denne avis forundt.

Når du tirsdag morgen åbnede Fyns Amts Avis og læste artiklen om vandpriserne, så opdagede du straks, at bestyrelsen i Vand og Affald ønsker at stjæle fra de fattige og give til de rige - og sådan noget er jo altid en god historie.

Hvad du derimod ikke kunne læse, fordi journalisten nægter at skrive om det er, at den socialdemokratisk udtænkte plan, som er undervejs, betyder at borgmesteren ønsker at pålægge virksomhederne i "erhvervsvenlige" Svendborg en ekstra vandudgift på over fire millioner kroner årligt. Planen tænkes realiseret ved helt at fjerne den faste afgift på spildevand, og i stedet hæve kubikmeterprisen, med knapt fem kroner pr. kubikmeter.

Journalisten ønsker heller ikke at beskrive, hvorledes den påtænkte omfordelingsmanøvre vil medføre beskedne besparelser for nogle få forbrugere, dem med en i forvejen meget lille vandregning. De vil spare nogle få hundrede kroner om året. Børnefamilier og andre med et større vandbehov, 120-150 kubikmeter, vil derimod komme til at opleve enten ingen besparelse eller endda fordyrelser. Allermest tåbeligt ved borgmesterens plan er, at vandregningen for alle de, som bor til leje samtidig vil komme stige med 14-16 procent!

I artiklen forklares heller ikke, at virksomheden som for eksempel betaler 50.000 kroner i årlig vandregning, samtidig bidrager med noget der ligner 40.000 kroner i overskud til vores vandfællesskab, imens den private forbruger, der får en vandregning på 2.500 kroner årligt omvendt slipper for at betale alle de cirka 3.300 kroner, som er forsyningens faste årlige udgifter til drift og vedligehold af et vand- og spildevandsstik.

Det er fair nok, at fællesskabet således fortsat understøtter de mindste økonomier i samfundet, men når det bliver til en så uigennemtænkt klapjagt på alle de, der bærer det tungeste læs, så bliver det en uklædelig og unødvendig symbolpolitik.

Svar fra redaktionen:

Kære Per. Det er ikke bare en utrolig skarp, men også ukorrekt gengivelse af avisens nyhedsartikel, som du formulerer i læserbrevet.

Overskriften lyder "Byråd vil tage magten fra vandbestyrelse" og er altså vinklet på, at et flertal i byrådet vil tage magten over vandtaksterne fra Vand og Affalds bestyrelse, og vi beskriver også, at det skaber uro i vandbestyrelsen. Vi skriver ikke og antyder ikke, at vandbestyrelsen tager penge fra de fattige og giver til de rige. Formand for Vand og Affald, Søren Kongegaard (S), anfører, at motivationen er, at "ændringerne i 2015 gav en stor rabat til storforbrugerne, som nogle mindre forbrugere kom til at betale, og det ønsker vi at rulle tilbage." Og du argumenterer omvendt i artiklen for, at det ikke kun handler om fordelingspolitik, men også en sikkerhed i driften af vandselskabet.

Vi har valgt ikke at bringe regneeksempler, fordi der pt. ikke foreligger konkrete forslag om, hvad et byrådsflertal vil ændre taksterne til, hvis det fjerner beslutningskompetencen over vandtaksterne fra Vand og Affald fra 2020.

Mvh Caspar Troest Jørgensen, lokalredaktør