Debat: Underskriftsindsamling for parkering på torvet runder 3000 underskrifter

Læserbrev: Vores indsamling af underskrifter for at genåbne torvet for parkering går fint. I løbet af sommeren har vi hentet 690 underskrifter hos de handlende. Nu er vi oppe på 3390.

For nylig viste jeg Svendborg by frem for vore gæster fra Skanderborg. De var imponeret over de rene gader og den dejlige stemning. "Men hvorfor er der så dødt på torvet? Er de dårligt gående forment adgang til byens gågader? Hvor er dem med rollator?"

Det var svært at svare på. Her i denne fine købstad giver vi ikke lige muligheder for alle, der gerne vil handle. De, der ikke er godt gående, kan ikke komme til i midtbyen. Vi har ikke parkeringsmuligheder for dem. De kan handle på nettet - hvilket ikke er nær så interessant, når man trænger til en god snak og god service.

Vore butikker brænder stadig for sagen - de vil gerne have liv i gaderne og butikkerne. Lad os igen blive en stolt købstad i ordets rette betydning.

Butikkerne fortsætter med underskriftsindsamlingen i Svendborg. Og vi sætter gang i indsamling af underskrifter på nettet også, så de dårligt gående og andre får en chance for at give udtryk for deres mening. Men det er bedst at gå ind og få en snak og sætte sin underskrift. Det giver mere liv.