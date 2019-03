Læserbrev: Allerførst lidt tal.

I 2015 havde min husstand, der består af to personer, et forbrug på 53 kubikmeter grundvand. Det betalte jeg 3.966 kroner for.

I 2016 var forbruget faldet til 51 kubikmeter. Det betalte jeg nu 4.415 kroner for.

I 2017 var forbruget faldet til 48 kubikmeter, og det betalte jeg 4.351 kroner for.

Husstandens vandforbrug har i tidligere år været oppe på 128 kubikmeter.

Årsagen til denne gode udvikling i vandforbruget var, at vi havde etableret ekstra vandtanke til opsamling af regnvand. Samtidig havde vi besluttet os for at være opmærksomme på, hvordan vi brugte grundvandet. Vi indførte en politik, der også gælder for vores gæster.

Derfor var det rigtig ærgerligt, at vi som belønning for indsatsen skulle betale mere.

Jeg kontaktede Per Nykjær (V), der også dengang sad i Vand og Affalds bestyrelse. Det gik op for mig, at afgiftsændringerne betød, at dem der brugte meget vand slet ikke ville mærke stigningen, fordi prisen på vand samtidig blev sat ned.

Per Nykjær mente, at vi alle sammen skulle betale for de omkostninger, der er forbundet med driften og vedligeholdelsen af vandværket. Det er jo et argument, som umiddelbart virker rimeligt.

Det undrede mig dog, at en Venstrepolitiker taler for, at vi alle sammen skal betale det samme i afgift uanset forbrug. Det er jo et lighedsprincip, som partiet Venstre normalt ikke bryder sig om.

Det er glædeligt, at det nye byråd nu vil gøre noget ved denne uretfærdighed.

Jeg vil opfordre byrådet til at skabe sammenhæng mellem afgifter og forbrug, så det kan betale sig at bruge lidt, frem for som nu, at det kan betale sig at bruge løs.

Alt andet er demotiverende i en tid, hvor vi skal tænke os godt om, når vi bruger af klodens ressourcer.