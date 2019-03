Læserbrev: Breaking News i Fyns Amts Avis: "Venstre vil lukke den Blå Lagune". Jeg tænkte, at det var aprilsnar, da jeg jo ved, at Simac er på vej, og at lagunen i løbet af kort tid alligevel skal finde en anden lokalitet, når hele arealet på Nordre Kaj skal ryddes. Min far, Preben Henriksen, var katalysator og ophavsmand for Den Blå Lagune midt i halvfemserne. Han mente, at det var uskønt, at der sad "tørstige sjæle" rundt i byen, og at de havde et behov for et fast sted, hvor de kunne mødes. Han gjorde det også, fordi han vidste, at det var nogle af vores samfunds mest sårbare mennesker, som havde behov for social kontakt og et sted, de kunne mødes. Tidligere blev de jo skubbet rundt af politiet fra alle de andre offentlige steder. Der var også en værdi omkring det at være social og følelsen af sammenhold og accept. Og der må jeg bare have luft: Det er der stadigvæk.

At der så indimellem dukker udefrakommende mørke kræfter op på stedet, kyser brugerne og laver lyssky forretninger med narkotika, er dødærgerligt. Det må ikke ske og skal naturligvis stoppes ved en politiindsats. Men hvorfor skal alle brugerne rammes af det, og hvorfor skal Venstre nu pludselig puste sig op på at ramme nogle af de svageste i vores samfund og deres værested?

Jeg personligt er helt på linje med de udtalelser som udvalgsformand Hanne Klit og formanden for socialt udsatte Annette Blynel giver, om at stikke fingeren i jorden og afvente nedrivningen på Nordre Kaj. Så kan vi snakke nye lokaliteter og betingelser til den tid.