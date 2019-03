Jeg deltog i det første "Liv i min by"-møde på Fremtidsfabrikken, hvor planerne, for hvad man har tænkt sig at gøre på Klosterplads og i Frederiksgade i de kommende år, blev fremlagt og forklaret.

I det store og hele en visionær plan med rigtig mange gode ideer og tanker til, hvordan havnen kan bindes sammen med midtbyen. Vi fik en detaljeret gennemgang af den plan, man i gruppen var enige om at arbejde videre med - den såkaldte plan A. Denne er et oplæg til borgere, således at der nu kommer en periode, hvor vi kan komme med forslag og ideer til ændringer.

Det undrede mig rigtig meget at det var en plan A, helt uændret, selvom der er indgået et parkeringsforlig i byrådet med ganske mange ændringer. Disse ændringer var ikke implementeret, og derfor var det jo lidt vanskeligt at se, hvad man skal foreslå som eventuelle forbedringer og idéer. Jeg vil nærmest kalde det for manglende respekt for det forlig, der allerede er fastlagt, og som burde være en del af de planer der fremlægges for offentligheden.

Kan nogen forklare, for eksempel fra Områdeforum (der er styregruppe for byfornyelsen, red.), hvorfor så vigtige ændringer ikke allerede er indlagt i den plan, vi som borgere skal tage stilling til. På forhånd tak.