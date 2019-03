Debat: Tvivlsom klimagevinst ved biogas

Læserbrev: Fortællingen om at biogas er en uvurderlig del af en grøn omstilling skal tages med forbehold. Fortællingen fremført af landbrugets interesseorganisationer har de sidste årtier handlet om, at større enheder med stordriftsfordele og lavere omkostninger er vejen frem, og denne fortælling udbygges nu i disse år med svaret på klimatruslen, hvor biogas er vidundermidlet, der kan reducere drivhusgasudledningen. Landbrugets og Axelborgs effektive lobbyvirksomhed er velkendt, og landbrugets interesseorganisationer er så magtfulde, at de selv kan føre pennen over den lovgivning, der styrer deres erhverv. Følger man den danske politiske debat om klima og miljø, kunne man forledes til at tro, at vi som samfund næsten er på sporet med den nødvendige omstilling, men ifølge regeringens klimaråd går det alt, alt for langsomt med den politiske indsats med de forslag, der indgår i regeringens klimaudspil, herunder udbygning af biogasanlæg med enorme mængder af statsstøttekroner. Biogas er landbrugindustriens eventyr og modtager knap to milliarder kroner i statsstøtte om året. Forudsætningen for produktion af biogas på gylle er, at der tilføres energirig organisk affald, som for eksempel industriaffald, men der er langt fra nok af den slags affald, og derfor er det nødvendigt med ekstra landbrugsjord til at dyrke energiafgrøder som majs, til hvilket der skal bruges kunstgødning og pesticider. Landbrugsjord der skal tages fra foder og fødevareproduktion eller vedvarende græs eller skov. Den vandige del af den afgassede gylle, der bliver tilovers efter endt biogasproduktion minder om kunstgødning, den spredes ud på markerne igen.

Klimagevinsten ved biogas produceret på gylle er tvivlsom, og produktion i tilknytning til en konventionel husdyrproduktion løser ikke de problemer, som den højt industrialiserede husdyrproduktion lider af. Biogas er den ultimative begrundelse for at opretholde produktionen i et erhverv, der har røde tal på bundlinjen, og som samtidig er et af de erhverv, der er mest forurenende i Danmark.