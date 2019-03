Debat: Torvet lige om lidt - og i fremtiden

Læserbrev: Flemming Madsen (byrådsmedlem, red.), du skal gå fra at danse din nuværende slow fox - til direkte at springe ud i en hastig jitterbug - og dét i en vældig fart!

Et udenbys arkitektfirma (igen, igen), flere måneder frem endnu. Sig mig, er det en joke?

Jeg brænder for at være med til at udsmykke det offentlige rum i Svendborg. At få overført mine Svendborg fotocollager til gavle i byen.

Med hensyn til torvet drømmer jeg om at få en opført på den grå gavl, Møllergade 13 til højre for Torvecaféen. Mine billeder forestiller fortolkninger af blandt andet det maritime Svendborg. De er enkle, i blålige nuancer og lidt futuristiske i stilen og dermed kunne de godt holde mange år og stadig være interessante for byens borgere i fremtiden (og man kan se dem de næste tre måneder hos SEF).

Selvom der i torveudvalget ikke må tales aktiviteter (fy da føj), så kunne man jo godt, blandt medlemmerne i udvalget, hvis man brænder for torvet, alligevel komme med forslag. Det kan jo ikke være Gl. Torvedag og loppemarked det hele. Kåring af Svendborgs Sødeste Hund, Babytræf, Parkourcombats for de unge, Svendborg MGP, discoaften overdækket, selvom det regner og er koldt, Flemming Madsen. Alt er muligt. De gør det i andre byer.

Jeg er ved at lære at netværke her i Svendborg. Tirsdag er der blandt andet netværksdag hos Work2gether i Tinghuset.

Gør Torvet attraktivt i en vis fart. Tænk, at der ikke er sket mere i den givne periode. Man bliver forarget.

Qvik Qvik - Cittaslow.