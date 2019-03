Debat: Ta' ikke et nej for et nej, når det bliver et ja

Læserbrev: Et uforståligt nej til deltagelse i et informationsmøde om manglende arbejdskraft til metalindustrien (opslået på Svendborg Kommunes Facebook-side) fik mig til at skrive.

Jeg tillod mig at spørge Jobcenter Svendborg om muligheden for at deltage i et info-møde med jobcentret og Erhvervsskolen den 21. marts.

Da jeg har ledige hænder efter knap 36 års ansættelse ved Postnord Danmark, håbede jeg på, at jeg med mine ledige hænder kunne være attraktiv for jobcentret at tilbyde til metalindustrien.

Helt forundret fik jeg det svar tilbage, at jeg ikke var i kategorien for jobcentrets målgruppe. Målgruppen var dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Altså at forstå, ledige, der er modne til tilskud og aktivering.

Om det er de offentlige attraktive tilskud til virksomhederne, der holdt mig ud fra deltagelsen i info-mødet, ved jeg ikke? Jobcentrets svar var, at de ikke lovmæssigt måtte give mig adgang til info-mødet!

Det er, fordi jeg ikke i systemet er tilmeldt som ledig, men er en ukendt med ledige hænder, fordi jeg får en fratrædelsesløn fra min tidligere arbejdsgiver.

Efter mail-skriveri frem og tilbage, så skal jobcentret alligevel have lidt ros.

Fordi der er nu efterfølgende lavet en aftale mellem 3F Sydfyn og Jobcenter Svendborg om et fællesmøde for tidligere postansatte, der er på fratrædelses/rådighedsløn - og har ledige hænder til rådighed for metalindustrien og alle andre virksomheder.

Jeg må lige afslutte med at sige - at 3F er der altid for deres medlemmer - og for samfundets behov. Tak til 3F, og tak for ordet.