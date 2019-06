Læserbrev: Forhandlingerne om at danne en ny regering er i fuld gang hos Mette Frederiksen og ambitionerne er tårnhøje især hos radikale Morten Østergaard, som vil lempe udlændingepolitikken markant. Han har meget travlt med at betale tilbage til de muslimer, imamer og ghetto-områder, hvor han har hentet mange af sine stemmer.

De radikale vil have åbne grænser, fjernet integrationsydelsen og så vil de bruge endnu flere penge på integrationsprojekter end hidtil, trods de har været nyttesløse.

Vi skal lige huske på, at Mette Frederiksen i valgkampen tydelig gav udtryk for, at hun ville holde fast i den stramme udlændingepolitik. Men kære Mette, hvordan vil du holde det løfte med de røde fløjpartier i bagagen?

Mange danskere har en lidt naiv opfattelse af, at flygtningestrømmen er slut, og at alle nu kan tage det roligt, men det er langt fra tilfældet. Det, der er sket, er blot, at flygtningene undgår Danmark for at valfarte til Sverige. I 2017 og i 2018 modtog Danmark i alt 7.059 asylansøgere i modsætning til Sverige, som modtog 47.168 plus familiesammenføringer på 16.641 personer.

Denne forskel er alene på grund af Danmarks stramninger på udlændingeområdet med lav integrationsydelse og grænsekontrol. Resultatet af indvandringen i Sverige er en ukontrollabel indvandrerkriminalitet med voldtægter, skuddrab og bombe-sprængning. Med S, SF, De Radikale og Enhedslisten ved roret kan vi se frem til svenske tilstande og urolighederne er for længst startet i Danmark.

Vi har brugt millioner af kroner bare under valgkampen på at beskytte politikere, der bruger deres ytringsfrihed ved at ytre sig om islam. Biler bliver brændt af og politiet får smidt brosten i hovedet. Det er forkasteligt at politiet skal bruge deres ressourcer på at beskytte politikere, fordi uintegrerbare muslimer bruger vold, når nogen taler negativt om islam.

Trods stramninger på udlændingeområdet i Danmark er vi nået langt, men vi er langtfra i mål. Kriminelle udlændinge skal sendes ud af landet, vi skal have et asylstop og udlændinge skal forsørge sig selv. Det har vi i DF desværre ikke haft flertal til trods en borgerlig regering.

Gud bevare Danmark!