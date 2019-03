Læserbrev: Svendborg Byråd har siden 1960'erne aldrig taget ordentlig hånd om bevaring af "Svendborg gamle købstad". Nærmest tværtimod: utallige gadegennembrud og nedrivninger, selv af fredede ejendomme.

De til nu bevarede gamle bygninger skyldes helt overvejende privatpersoner, der - af kærlighed til deres gamle huse - af egen lomme har bevaret, vedligeholdt og restaureret, så fortidens bygningskultur stadig kan fornøje øjet: i Skattergade, dele af Kullinggade, Bagergade og den ene side af Kedelsmedstræde. Og de bliver beundret og ikke mindst ihærdigt fotograferet af byens turister.

Kedelsmedstræde blev opført som noget af det første, der blev bebygget "udenfor voldene" i årene 1845-1850. Den tilbageværende husrække repræsenterer dermed en næsten 200 år gammel bygnings-kultur-historie.

Ifølge "Bevaringsværdige huse i Svendborg gamle købstad, 1975" udgør hele den tilbageværende ene side af husrækken i Kedelsmedstræde: "Et særpræget og i høj grad bevaringsværdigt miljø".

Om det nedrivningstruede nr. 15: "I 1883 blev grunden delt i to lodder, men det bestående hus blev ikke delt mellem disse, således at beboerne stadig har fælles indgang, skorsten m.v. og ingen adskillende brandmur. "Huset repræsenterer i al sin enkelhed en fin byggetradition og er særlig karakteristisk ved, den for Svendborg ret usædvanlige boligform, to ejerboliger i samme bygning".

Skal dette unikke, næsten 200 år gamle hus, nu ødelægges til fordel for ganske få ekstra parkeringspladser til Hotel Svendborg? (Nedrivningsgrunden er på bare 359 kvadratmeter svarende til maksimalt 18-20 parkeringspladser).

Hotellet har i forvejen selv 80 helt private parkeringspladser. Desuden forefindes i gåafstand fra hotellet hele 608 offentlige pladser. (Centrumpladsen, bycentrets tag, Rådhusgården samt Voldgade.)

Og en anelse længere væk: Yderligere 73 parkeringspladser på hjørnet af Lundevej/Vestergade.