Debat: Svært at tage torvedebatten alvorlig

Læserbrev: Den ene vil have parkering på Torvet - om sommeren. Den anden vil have udendørsaktiviteter på Torvet - om vinteren. Den tredje klager over faldende salg af rideudstyr, men bemærker, at hvis hun må lukke butikken på Torvet, kan hun sælge varerne på sin webshop.

Det ligger i luften, at det faldende salg nok skyldes manglende parkeringsmuligheder lige uden for døren, men startede butikken ikke, da der allerede var indført færre parkeringspladser på Torvet?

Politikerne indgik en aftale om bilfrit torv, og inden blækket var tørt, forlangte en politiker sagen genoptaget. Det er altså svært at tage den diskussion alvorligt.