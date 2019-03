Debat: Stop overgrebet i Øhavet - nej tak til 42 meter høj gittermast på Skarø

Læserbrev: Lige der, hvor disse to mennesker går - på vej ned mod havnen på Skarø - sker der noget visuelt frygteligt, såfremt de drejer ansigterne rundt mod højre. De skuer lige mod en 42 meter høj gittermast. Den står plantet 100 meter fra dem. Men nu er det sådan, at de allerede har set den! For da de passerede Café SommerSild står den lige der. De tænker: "Det kan Svendborg Kommune ikke være bekendt overfor Øhavet".

Kommunen kan nå at vælge bedre løsninger.

Kære beslutningstagere i Svendborg Kommune. Ønsker I virkelig et "nyt teknisk anlæg på Skarø"?. En 42 meter høj gittermast med en platform på 10 kvadratmeter. Til sammenligning er Svendborgsundbroen cirka 34 meter høj.

Skarø er en del af Det Sydfynske lavvandede farvand med 55 øer og små holme. Området er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde.

I vil placere en gittermast på Skarø, hvis højeste punkt er 9 meter - visuelt bliver det noget rigtigt møg.

Den kommer til at skæmme både vores værdifulde landskab og hele kystlandskabet i Øhavet.

I forurener vores øhav med en gittermast. Gittermasten vil komme til at tiltrække sig visuel negativ opmærksomhed. Og skræmme turister væk.

I bør helt undgå opsætning af høje gittermaster i kystnærhedszoner, og slet ikke på en flad ø.

Rundt om i Danmark er man i øjeblikket i gang med at nedlægge 3.200 kilometer højspændingsledninger og -gittermaster. Set i det lys virker det helt absurd at plante en 42 meter høj gittermast på flade Skarø. Har Svendborg Kommune dog ikke lært af fortidens synder?

I bør arbejde mere visionært og klogt. Indpasse masterne i for eksempel skovområder, fremfor på meget åbne vidder i øhavet. Der findes bedre løsninger, som er langt mere skånsomme for vores landskaber i øhavet. Løsningen kunne være at opføre mindre rørmaster, der falder ind i omgivelserne og som kunne skyde til hinanden eller man kan skyde et kabel som en anden løsning.

Der er i forvejen 4G-dækning fra fire forskellige teleudbydere på Skarø. Desuden er der to bredbåndsudbydere med masser af ledig kapacitet. Svendborg Kommune har etableret en højhastighedsforbindelse, som kun betjener Havnehuset. Og internetudbyderen Strynet, som har leveret bredbånd til øen siden 2002, har også masser af ledig kapacitet. Det er blot et spørgsmål om abonnementspris. Det er muligt få adgang til en langt højere hastighed. Men interessen har ikke været der ifølge Strynet. Firmaet kan ellers skrue op til en gigabit. Skarø kom heller ikke med i bredbåndspuljen, fordi der i forvejen er tilstrækkelig dækning.

Svendborg Kommune har entreret med Telcon - som blot er et Sitehunterfirma, der skal fremfinde og sælge masteplaceringer på vegne af deres kunder (teleselskaberne). Det betyder, at jo højere masten bliver på Skarø, jo flere pladser kan sælges uanset generne - det er bare business.

Vores vidunderlige udsigter over Skarø og vandet er vores lokale stolthed. Vi ved, at den har stor oplevelsesværdi for os, der bor her og for gæster, der besøger øen.