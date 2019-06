Debat: Skøjtebane og stadeholdere kan ikke være på torvet samtidigt

Kommentar til artiklen "Skøjtebanemænd og torvehandlende taler sammen om løsning" bragt 18. juni.

Vi er kun enige om én ting, og det er, at vi 5. juni havde et møde på Shopping Svendborg-formand Martin Larsens kontor. Her havde begge parter mulighed for at fremkomme med hver deres synspunkter. Samtidigt aftalte vi, at denne sag ikke yderligere blev drøftet i dagspressen. Derfor bekymrer det mig noget, at Poul Erik Andersen har misbrugt min tillid ved at gå i dagspressen og kundgøre, at torvehandlerne havde nikket ja til en skøjtebane på torvet. Det må jeg på det kraftigste afvise.

Jeg forstår godt, hvis borgere i Svendborg giver udtryk for, at jeg skulle have en forstokket indstilling, men det er ikke tilfældet, og der er flere ting, som gør sig gældende til min modstand. Der er regler fra Beredskabsstyrelsen og politi, som siger, at der skal være fri adgang for redningskøretøjer ned gennem torvet. Der er private parkeringspladser i Torvet 3A, som skal kunne komme ud og ind, også under torvehandlen. Disse to punkter alene sætter allerede sine begrænsninger. Var disse regler ikke til stede, ville det straks se meget anderledes ud med hensyn til at imødekomme forslag samt idéer.

Samtidigt løber borgmesteren fra sine egne løfter. Under behandlingen af ophævelse for parkering på torvet var der et punkt, der lød: "Torvehandlerne flyttes permanent til Centrumpladsen". Her stillede jeg direkte spørgsmål til udvalgsformand for Teknik- og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), som Bo Hansen valgte at svare på. Svaret lød: "Dette punkt er taget af dagsordenen, og jeg garanterer, at torvehandlerne bliver på torvet". Og nu står vi så igen for skud på trods af, at torvehandlerne er eneste aktive, som hver uge trækker mennesker til byens midtpunkt.

Vi torvehandlere ønsker at udvikle udbuddet af boder, og 75 procent af sommerens stadeholdere er lokale Svendborg-borgere, men jeg hører fra flere, at de ikke tør investere i udstyr, da bystyret hele tiden kommer med nye tiltag, som skaber så stor utryghed, at nye vælger ikke at melde sig ind som forretning på torvet.

Min tiltro til borgmesterens ord er lig nul, og det gælder så sandelig også mange øvrige byrådsmedlemmer - herunder Venstres gruppeformand Lars Erik Hornemann. Denne profilerer sig som erhvervslivets parti, men er billigt til salg og har indgået en delaftale omkring skøjtebanen på torvet. Delaftalen er ovenikøbet indgået uden hans partifællers viden og kan om muligt nedbryde torvehandlens værdi. Tankevækkende.

Derfor synes torvehandlerne, at det er på tide at høre borgerne i Svendborg, hvad de prioriterer højest: En skøjtebane eller om torvehandlen skal bestå. Og derfor iværksættes der en underskriftindsamling, som jeg vil opfordre folk til at skrive under på, hvorefter den bliver afleveret til borgmesteren, der så må beslutte, hvad der skal ske.