Debat: Sikke en god ide med en erhvervschef...

Lcæserbrev: Det er rigtig rigtig godt nyt for erhvervslivet på Sydfyn, at vi nu får en rigtig erhvervschef med direkte reference til toppen, og at et rigtigt erhvervskontor etableres.

Det er en naturlig handling, når vi samtidig er ved at lægge sidste hånd på en helt ny og målrettet erhvervspolitik, hvortil konkrete målbare resultatforventninger tilknyttes.

Stort hurra for begge dele!

Det trækker dog noget i smilebåndet, når man i Fyns Amts Avis kan læse, at kommunen pludselig hiver denne "kanin op af hatten".

Enhver, som har den mindste anelse om, hvad der er foregået i Svendborg Erhvervsråd ved de sidste mange møder, vil huske hvordan Erhvervsforum Svendborg har fremsat begge ideer og siden kæmpet en indædt kamp for netop at få medvind til at etablere et selvstændigt erhvervskontor og for at få udarbejdet en rigtig erhvervspolitik.

Det er heller ikke nogen statshemmelighed, at begge dele blev mødt med nogen tvivlen og gentagne bemærkninger om "formandens kæpheste", når Erhvervsforum Svendborgs udsendte uophørligt påpegede, at vi syntes, det var tankevækkende, at Svendborg hverken havde en rigtig erhvervschef eller en rigtig erhvervspolitik - og at der formodentlig kunne være en klar sammenhæng mellem de dårlige placeringer i blandt andet Dansk Industris erhvervsvenlighed-analyse, og disse to manglende elementer.

Når man således ved, at lige netop de to frø både er sået og opdyrket i Erhvervsforums forhave, og derfra udplantet i Svendborg Erhvervsråds drivhus - så kan det godt undre, at man ikke på rådhuset, lidt tydeligere, ønsker at kvittere for ideerne - og det intense samarbejde, som har ført til resultatet.

Nå, men bortset fra, at man hverken på rådhuset eller borgmesterkontoret har haft lyst til at fortælle pressen om de to tiltags ophav og baggrund, så skal det ikke spolere Erhvervsforums glæde over det gode resultat.

Det bringer blot i erindring, hvad en byrådskollega for nyligt sagde til mig under et møde på rådhuset: "Politik jo ikke er nogen gentleman-sport". Det er så sandt, som det er sagt. Derfor glæder vi os i Erhvervsforum Svendborg, således fortsat over det gode resultat - og det faktum, at bolden kom i hul - så pyt ellers med hvordan.