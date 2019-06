Debat: Rundkørsler er farlige

Læserbrev: Jeg synes, det er på tide, at de trafikansvarlige i Svendborg Kommune erkender, at rundkørsler ikke er nogen succes, hvor der både færdes biler, cyklister og fodgængere.

Min mor blev for nylig påkørt af en bil i rundkørslen mellem storcenteret, Lidl og Jysk. Min mor var på cykel, blev påkørt og væltede, men kom dog heldigvis ikke noget til. Til alt held kører hun altid med cykelhjelm.

Den 4. juni var jeg selv ved at blive påkørt af en bilist, som havde overset mig, da jeg kom på scooter. Min bedstemor var for noget tid siden vidne til en lignende ulykke, hvor en cyklist blev påkørt af en bil i selvsamme rundkørsel.

Jeg er ikke bekendt med, hvor mange uheld der har været i den rundkørsel, men det er mit indtryk, at mange er nervøse ved at skulle passere rundkørslen, og jeg tror bare, at det er et spørgsmål om tid, før der sker noget alvorligt på stedet.

Jeg synes, at man skal se at få fjernet rundkørslen, inden der sker flere uheld. I øvrigt synes jeg også, at rundkørslen ved Wandallshaven, rundkørslen ved Circle K på Nyborgvej og rundkørslen ved Femte Maj Plads udgør en stor risiko for de bløde trafikanter.

Nu vi er ved trafikken, vil jeg også lige nævne chikanen ved Femte Maj Plads, for den skaber temmelig meget kaos, og gør det faktisk mere usikkert for skolebørnene. Jeg synes, at en lysregulering på stedet ville være meget bedre.