Debat: Politikere kan ikke være biogas-behandling bekendt

Læserbrev: Når man som jeg har købt et hus langt ude på landet, har man før købet foretaget et grundigt forarbejde; læst lokalplaner, undersøgt om der er projekteret en omfartsvej i nærheden, kyst- og §3-zoner osv. Velvidende at lokalskoler og købmand er sensitive størrelser, som hurtigt kan forsvinde, men alligevel tager man et valg på et ret oplyst grundlag. Derfor er det beskæmmende, at man den ene gang efter den anden kan se, at Svendborg Kommune forvalter de regler, vi andre skal efterleve, på uskøn og udemokratisk vis.

Når det passer ind i kommunens egen agenda, betyder afstandsregler til naboer, kystzoner m.v. intet. Ret beskæmmende kan man flere gange læse en særlig formulering i hvidbogen og lokalplanen, der skal vedtages for industribiogasanlægget på Tåsinge: "Det vurderes". Kommunen laver altså en subjektiv vurdering, at vedtagne regler, som andre skal følge, ikke har nogen betydning, selvom sagesløse borgere politianmeldes, hvis de uforvarende overtræder én. Tal, der lægges til grund, kommer fra ansøger selv.

Desperate borgere prøver at råbe døve blå og røde politikere op, og deres massive høringssvar bliver "vurderet" uden betydning.

Selvom kommunens lokalplan siger det modsatte, vælger man at dispensere i en ny for området.

Politikerne er så forhippede på at overholde ny klimaplan, at alle regler og normer bliver overtrådt.

Det kan I altså ikke være bekendt - I folkevalgte politikere - jer, der er valgt på at være borgernes forlængede arm! Vi andre kan bare huske det til næste valg.