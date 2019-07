Debat: Pas nu på de gamle skibe, Svendborg

Læserbrev: Netop hjemkommet efter fire ugers sejlerferie og tilbage på arbejde nyder vi aftnerne også som turister i vores egen by.

Torsdag aften var vi en tur nede omkring havnen (selvfølgelig), og den var stoppet med lystsejlere - som alle andre havnebyer netop i denne måned, men vi gik en tur hen omkring sejlskibsbroen, der for os rummer en god del af Svendborgs maritime sjæl. Her oplevede vi noget, som virker skræmmende - hvad foregik der ved sejlskibsbroen? Intet.

Bevares, der var da enkelte turister, der bevægede sig ud og ind ad broen, og på siden ind mod Mudderhullet lå en række mere eller mindre gamle fartøjer og så dekorative ud - en del af dem tilhører Danmarks Museum for Lystsejlads, og dets fremtid er jo i nogen grad uvis.

Men på den anden side af broen, der hvor det skulle summe af liv i de store gamle sejlskibe - øde og tomt. Ganske vist lå et par af de hjemmehørende der og fyldte lidt op, men hvor er alle de andre? Dem der er på vej rundt i sommerdanmark fyldt med liv og sejlglæde?

Det skal jeg sige jer: Dem har vi mødt i Marstal, i Ærøskøbing, i Faaborg, i Assens og alle mulige andre steder, men der var ingen i Svendborg. Der var ingen af hollænderne, som ellers sværmer rundt heroppe, der var ingen af de gamle danske - der var tomt.

I år sejler Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe forbi Svendborg - for første gang nogensinde og imens holdes der udstilling af pølser og kunsthåndværk i Maritimt Center i pakhuset, og politikerne diskuterer, om vi skal have skøjtebane på torvet.

Jeg ved ikke hvad det er, der får de gamle sejlskibe til at fravælge Svendborg, men jeg er bange for, at vi er ved at tabe hele den del af den maritime kulturarv, måske fordi vi bare tager den for givet.

Så derfor overskriften - pas nu på Svendborg, om lidt er det for sent.