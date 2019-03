Debat: Ondskabsfuld nedtagning af bro i mose

Læserbrev: Det er med sorg, at jeg ser broen ved søen i Frøslev Mose i den østlige del af Svendborg bliver fjernet. Nedtagningen af broen må beskrives som ondskabsfuld. Det siges, at broen nedtages, fordi vedligeholdelsen var for dyr. Nedrivningen har kostet flere gange end et årsarbejde med vedligeholdelse!

Broen har været et attraktivt sted for områdets beboere i 20 år, og er et plus. Utallige lokale borgere, børnefamilier, bedsteforældre med børnebørn, plejehjemsbeboere, unge, lystfiskere (søen er berømt for sine brasen) har nydt at opholde sig på broen med dens borde og bænke. Man har set på ænder, blishøns, svaner, lappedykkere m.m. Broen har været en glæde og et hyggeligt mål for en gåtur.

Ingen i området var informeret om nedrivningen, før den var i gang. Hvem har besluttet det? Et byrådsflertal? Er det en administrativ beslutning?

Det sparede beløb må være mikroskopisk: To kommunale havefolk fire dage om året plus materialer? Det kan ikke dække en kvart promille af underskuddet i Tankefuld alligevel. Måske kunne grundejerforeningerne i området have overtaget udgiften, betalt kommunen for at vedligeholde broen (skønt vi har betalt over skatten)?

Faldet i herlighedsværdi i området er voldsomt. Men nu er alle byggegrundede jo også bebygget, så er beboerne vel ligegyldige.

At Svendborg kalder sig Cittaslow, naturnær og roligt tempo er tragikomisk.