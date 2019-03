Debat: Økonomisk uansvarligt at støtte nye idrætsfaciliteter

Læserbrev: Vi er lige startet på et budgetår med nedskæringer på 100 millioner kroner i Svendborg Kommune. Derfor kan man godt undre sig over, at Enhedslisten var de eneste i byrådet, som sagde nej til at forringe kommunens lave likviditet med 15 millioner kroner og bruge årligt 1,5 millioner i drift til flere idrætsfaciliteter.

Der var vel ikke mange, som i budgetforhandlingerne ville have sagt: Nu lukker vi biblioteket om søndagen, laver større klasser i skolerne og fyrer nogle lærere, så vi kan få råd til flere idrætsfaciliteter ude ved det nye SG Huset. Men det er jo reelt det, man gør. Først gennemfører man "svære" og "hårde" nedskæringer - og knap er blækket tørt på budgetforliget, før man tager spenderbukserne på.

Men jeg bliver jo direkte målløs, når jeg samtidigt ved, at endnu flere nedskæringer venter i 2020. Budgetterne til ældre og handicappede er fastfrosset, men der bliver flere ældre og flere voksne handicappede. Derfor vil der blive skåret voldsomt i støtten til ældre og handicappede, hvis man ikke bevilger flere penge. De få penge, man nu havde frigjort gennem nedskæringer, bruger man nu på nye spændende projekter, der reelt ikke er råd til. Det er bestemt spændende projekter, som der er lagt op til ude ved idrætshallen, men det er også uansvarligt at bevilge kommunal støtte, når man ved, at pengene kun kan skaffes gennem nedskæringer på velfærden.