Læserbrev: Så kom solen, og det lune forår er forhåbentligt snart på vej. Skarøs erhvervsdrivende og fastboende er så småt i gang med forberedelserne til endnu en sæson med rekordmange turister. Turister, der kommer for at nyde naturen, ø-stemningen og landsbyidyllen med det lille gadekær og de stråtækte huse.

Desværre er der andet end lun luft og turister på vej til Skarø. Den 26. marts skal byrådet i Svendborg Kommune behandle et lokalplansforslag, der blandt andet indeholder planer om at opstille en 42 meter høj gittermast i udkanten af Skarø by.

Skarø er flad, meget flad i forhold til fastlandet omkring os. Højeste punkt på øen er bare ni meter. En mobilmast på 42 meter vil derfor rage 33 meter op over øens højeste punkt. Til sammenligning er Svendborgsundbroen cirka 34 meter.

Fremover kan turister, sejlere og besøgende derfor blive nødt til at skulle krydre idyllen og naturen, isen og den varmtrøgede laks med 42 meter stål og teleudstyr. Heldigvis for dem vil de have god forberedelsestid. De vil blive gjort opmærksom på mastens tilstedeværelse allerede ved indsejlingen til Svendborgsund.

Kan det virkelig passe, at man vil forpeste øhavet med en mast af den kaliber? Et øhav, der kan bryste sig af at være Natura-2000 område, "En sejlerdestination i verdensklasse" og går efter at blive Unesco Global Geopark.

Kunne man dog ikke have fundet alternativer andetsteds? Svendborg og omegn har masser af kyster med skove af høje bøgetræer og kuperet terræn, hvor en telemast kunne placeres uden at skæmme Svendborgsund så markant.