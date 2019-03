Læserbrev: Et nyt udspil fra Dansk Folkeparti og regeringen skal gøre det nemmere for trafikanter at komme fra a til b. Med en lang række nye tiltag lægger de fire partier op til at bruge 112,7 milliarder kroner på at forbedre forholdene for bilister, cyklister og de mange danskere, der benytter offentlig transport. I Svendborg kan vi som mange andre byer se frem til et løft af vejnettet. 125 millioner kroner er blevet øremærket til kapacitetsforbedringer på Rute 9, der løber mellem Maribo og Svendborg. De mange penge skal først og fremmest forbedre strækningen ved Nørreballe, men der er ligeledes afsat ekstra fem millioner til undersøgelse af tiltag, der vil styrke fremkommeligheden på resten af ruten. Som folketingsmedlem og ikke mindst som lokalpolitiker glæder jeg mig over, at regeringen og DF har lavet et udspil, der prioriterer trafikken i både små og store byer. Det skal være bekvemt at køre af sted på asfalt og skinner, og for borgerne i Svendborg betyder det meget, at det er nemt at komme til og fra kommunen - ligegyldigt om det er med bus, tog, bil eller på cykel. Med det nye udspil bliver fremkommeligheden styrket og livet på landvejen, skinnerne og cykelstierne gjort lettere.