Læserbrev: Karl Magnus Bidstrup (AL) skriver i Fyns Amts Avis den 16. marts, at halvdelen af læserne har prøvet cannabis. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg er så en af den anden halvdel.

Jeg synes, at det er godt, at cannabis kan hjælpe for eksempel syge mennesker, men jeg taler imod en legalisering, da erfaringerne siger, at alt narkomisbrug starter med hash/cannabis. Så er der nogle, som kan styre det og hyggeryger, men der er sandelig også en del, hvor der skal afprøves andet, og hvor det kan ødelægge den unges liv.

Der er også fra andre skribenters side stillet spørgsmålstegn ved, hvor forældrene er henne, og om de lever op til deres ansvar. Forældre elsker naturligvis deres børn og vil dem det bedste. Misbruget starter altid med, at de unge hyggeryger lidt engang i mellem. Lokkes til at prøve eller bare eksperimentere. De sover jo hos kammeraten igennem weekenden, så forældrene er måske lidt uopmærksomme på den problematik. For nogle bliver det ofte og oftere, at jointen stoppes i munden, og hvis det fortsættes regelmæssigt opbygges en afhængighed. De typiske tegn viser sig snart, og det kan være, at det først er her, at forældrene ser misbruget. Den unge får røde øjne og tør hoste. Der opstår mistrivsel i skolen, og de dropper ud af samvær med gamle venner. Nye "venner" dukker op og fritidsinteresser nedprioriteres, ligesom den unge bliver mere indelukket. Hvis et ungt menneske har røget regelmæssigt igennem længere tid, og eventuelt har været i myndighedernes søgelys, er det vigtigt, at der gøres en hurtig og resolut indsats. Hvis der går for længe, før indsatsen påbegyndes, jo sværere bliver det at få den unge til at samarbejde og finde vejen ud af misbruget.

Og det er netop min bøn og pointe i dette læserbrev. Der skal fra politiets og kommunens side sættes ind så hurtigt som muligt, med henblik på at få den unge væk fra miljøet og ikke vente til statistikker og straffeattesten blinker alarm.