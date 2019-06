Debat: Nej tak til skøjtebane på torvet

Læserbrev: I disse tider hvor snakken om CO2-begrænsning fylder meget, er det overraskende at se, at man vil etablere en skøjtebane i Svendborg. Og uanset om man siger, at strømmen vil komme fra en vindmølle på Langeland, er det ikke særligt fornuftigt at etablere noget af den is, der forsvinder ved polerne, på Torvet i Svendborg, for den forsvinder nemlig endnu hurtigere, når strømmen afbrydes.

Desuden kunne den grønne energi, der allerede i dag produceres på Langeland bruges til at afløse "sort energi" andre steder. Socialdemokratiets gruppeformand John Arly Henriksen anfører i følge Fyns Amts Avis, at andre byer har haft gode erfaringer hermed - uden dog at nævne byerne, og sådan en udtalelse er en gang tom snak ligesom hans øvrige bemærkninger: Vi håber, det kan skabe dynamik og lokke mennesker til. Dertil er kun at sige. Sidst vi havde en (ganske vist kunstig bane) på Centrumpladsen i Svendborg, var det vist ikke nogen stor succes.