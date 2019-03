Læserbrev: Svendborg Kommunes tekniske afdeling har forhåndsgodkendt nedrivning af Kedelsmedstræde nr. 15. Der er i forvejen etableret fem parkeringspladser i den bagvedliggende have. Nedrivning vil medføre et stort hul i den gamle husrække. Nr. 15 og 17 har i kommunens registrant fået bevaringsværdien 4. Dvs. bevaringsværdig. Begrundelsen for nedrivningstilladelse er: "Registreringen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget tilbage i 1998. I vurderingen af bevaringsværdien har bygningens arkitektur fået værdien 5. Miljømæssigt har bygningen fået værdien 4. Efter SAVE vurderingen blev foretaget i 1998 er omgivelserne ændret i væsentlig grad, og den miljømæssige værdi har således ikke samme vægt som tidligere. På denne baggrund vurderes det, at bygningen ikke længere er bevaringsværdig".

Ændringen er, at Hotel Svendborg byggede en tilbygning til hotellet! Men skal nybyggeriet virkelig legalisere, at husrækken ødelægges til fordel for en gold parkeringsplads? Skal et nyt byggeri overtrumfe de gamle huse? Hvis det argument danner præcedens i Svendborg, er der ingen garanti for bevarelsen af de gamle huse, gader og miljøer i byen.

Hvad nu hvis Skjærbæk søger om nedrivningstilladelse af de to fine gamle huse foran nybyggeriet på havnen? Vil man anbefale nedrivning "da omgivelserne er ændret i væsentlig grad"? Eller når det kommende byggeri på Børnelys grund i Bagergade er færdigt - kan man så få nedrivningstilladelser i Bagergade, "da omgivelserne er ændret i væsentlig grad"?

I kommuneplanen står der blandt andet, at "byer og byområder skal omdannes og udvikles med respekt for kulturarven, de bynære landskaber og byernes grønne kiler". Men måske handler det her slet ikke om parkeringspladser? Handler det om, at det er nemmere at få en byggetilladelse til et byggeri med en byggeprocent på 75 og i 11,5 meters højde (ifølge kommuneplanen) på en 359 kvadratmeter stor grund, når først huset er jævnet med jorden?