Læserbrev: Jeg forstår ikke den vedvarende torvesnak i Svendborg og den hysteriske jagt på liv i min by.

At der er gang i udelivet i Møllergade, Gerritsgade og Frederiksgade og ved havnen er jo fordi, mennesker nu engang godt kan lide at kigge på mennesker, hvor de naturligt går forbi, og hvor der er et liv at se på. Et torv af den størrelse det har i Svendborg, er en lejlighedsplads, hvor der er liv, når der er boder og markeder eller enkeltstående begivenheder som Gammel Torvedag eller Svendfesten.

En rekreativ plads som i byerne sydpå har typisk træer og bænke til en plads i skyggen, hvor man kan sidde med sin kaffe eller avis og tage et hvil. Herhjemme findes også smukke stemningsfyldte middelalder-bytorve med enkel skønhed - brosten, træer og bænke. Mange har også springvand, man kan sidde rundt om eller skulpturer som fremført i debatten om torvet i Rudkøbing.

Stemningen på så stor en plads i Svendborg er ikke skabt til at være intim, uanset hvor mange designerbænke, bordtennisborde og liggestole man end måtte indkøbe eller hvor mange der udbyder kaffe på pallemøbler. Og det danske vejr begrænser glæden ved at opholde sig på store forblæste pladser. Hvorfor kan man ikke bare acceptere, at der ikke sker noget på torvet hver dag året rundt? Det betyder jo ikke, at man ikke kan skabe en smuk stemningsfuld plads, at passere eller opholde sig på.

I Svendborg hvor der sker så meget, at man umuligt kan følge med i det hele, aktive spillesteder, dygtige restauratører, et rigt foreningsliv og mange kreative sjæle, insisterer man alligevel på, at der skal skabes kunstigt liv på den store plads. Ny belægning med rædsomme store glatte fliser i stedet for de gamle brosten og udenbys eksperthjælp til indkøb af bænke til det svimlende beløb af 600.000 kroner, er efter min mening eksempler på overfokusering eller fejlfortolkning af byens middelalder-torv. Skøjtebanen er det seneste.

Ved Slotshagen Strand i dag her på Tåsinge, sad en flok pensionister på jorden på pladsen foran molen, hvor Helge anløber. De var på tur fra Nordfyn og var nu sejlende med Helge og ville spise den medbragte mad, de havde købt med sig fra Svendborg og efterlyste derfor et bord- og bænkesæt eller to.

Svendborg Kommune er meget andet end torvet. Der er mange smukke pletter i kommunen, der kunne nyde godt af et gammeldags funktionelt bord- og bænkesæt. Og et par gode parkbænke og træer kunne gøre underværker mange steder i de mindre byer.

Hvor kunne der dog være indkøbt mange smukke træer, blomster og bænke for de penge, der indtil nu er brugt på torvet i Svendborg.