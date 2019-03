Debat: Minimumsnormeringer nu!

Læserbrev: Hvis alles børn er det vigtigste i verden, hvorfor er det så, at jeg kan fortælle denne historie?

I dag afleverede jeg min yngste datter i en Svendborgbørnehave lidt over klokken otte til en institutions-køkkendame, der også har nogle vikartimer, og en ung mand, der er i ressourceforløb. Min datter kender dem godt og er glade for dem. Selv synes jeg, de er utrolig flinke, og det gør mig glad, at de også ser ud til at ville min datter og de andre børn. Jeg kan dog alligevel ikke lade være med også at blive lidt ked af det, for det er ikke den første morgen, der ikke er fast personale på stuen, faktisk er det sådan de fleste mange morgener. Der er sygdom i huset, så to fastansatte mangler, hvilket gør, at der ikke er fast personale nok til alle stuer her lidt over otte. Min datter har sproglige udfordringer, så jeg kan godt være bange for, om hun bliver misforstået og ikke altid får den hjælp hun har brug for, for at kunne kommunikere med de andre børn.

Svendborg Kommune siger, at daginstitutioner ikke bare er et pasningstilbud, men et tilbud til børn om at udvikle og opnå sociale og personlige kompetencer, så de kan blive vores allesammens fremtid. Hvorfor bliver der så gang på gang sparet på børneområdet i kommunen? På de hænder, der skal løse den opgave. Hvordan ser vores fremtid så ud?

Lad os give børnene det, kommunen lover forældrene. Et tilbud hvor vores børn kan udvikles både socialt og personligt. Men det kræver, at normeringen er bedre end i dag. Og bedre normeringer kommer en økonomisk trængt kommune næppe med selv. Derfor skal kravet om minimumsnormeringer støttes. Så kære "med-forældre", bedsteforældre, kommende forældre og alle, der vil det bedste for vores børns fremtid. Støt op om den landsdækkende demonstration den 6. april.