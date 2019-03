Debat: Ledige parkeringspladser trods hotelønske om flere

Læserbrev: Samtidig med at der er givet en foreløbig nedrivningstilladelse af Hotel Svendborgs bevaringsværdige hus til fordel for en parkeringsplads i Kedelsmedstræde nr. 15, har hotellet fået byrådets accept til at udvide på Centrumpladsen, fordi "vores busgæster må stå i kø ud på pladsen ved receptionen i al slags vejr, mens de venter på en nøgle". Der er plads til 50-80 gæster i en bus. Det bliver et sted mellem 30-80 udlejede værelser på en gang. For gæster uden biler! Hotellet har 135 værelser og råder over 80 parkeringspladser. Det er et exceptionelt højt antal pladser for et hotel beliggende midt i en by (Grand Hotel i Odense råder over seks parkeringspladser). Der er mere end 640 parkeringspladser i en gåafstand på fem minutter fra hotellet! Gratis, delvis gratis og betalingspladser, som, ifølge kommunes egen optælling, ikke benyttes fuldt ud. Jeg har i den sidste tid observeret antallet af hotellets ledige parkeringspladser i Kedelsmedstræde: Ved kirken, bag svømmehallen, på hotellets egen plads, i gaden og bag nr. 15. Der har været rigtig mange ledige pladser hver aften undtagen en - og de fem pladser bag det nedrivningstruede hus bliver ikke brugt. Kun én enkelt aften! Ellers er der hver dag/aften fuldstændig tomt på pladsen bag nr. 15. Jeg forstår ikke behovet for nedrivning til fordel for flere ubrugte private parkeringspladser.

I 1987 fik hotellet ikke tilladelse til at rive Kedelsmedstræde nr. 12 ned. Scala Biografen måtte heller ikke rive nr. 20 ned i forbindelse med biograf- og hoteludvidelsen. Så hvorfor nu fjerne et byhus på modsatte side af gaden?

Forvaltningen har ikke fulgt vanlig procedure, men har undladt at involvere Svendborg Museum, Land og By samt Arkitekturrådet. At opdage nedrivning var i offentlig høring, krævede en større efterforskning på kommunens hjemmeside. Indsigelsesfristen var 8/3 - men punktet vedrørende nedrivning var på udvalgsmøde d. 7/3 - inden indsigelsesfrist var udløbet. Punktet er nu rykket til d. 4.4.

Man kunne godt få den tanke, at nedrivningen skal vedtages uden for megen opmærksomhed.