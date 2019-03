Den Blå Lagune, som er et værested for socialt udsatte med deres egen kultur. Dem kan man ikke tillade sig at smide ud, før der er fundet et nyt sted. Med hensyn til salg af stoffer m.m. skal jeg ikke gøre mig klog på, men hvis det er tilfældet, er det politiets opgave at håndhæve reglerne.

Venstre: Det er en ommer.