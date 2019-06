Debat: Konstante scoringer imod dagtilbudsområdet

Læserbrev: 800 forældre har været på gaden i et opråb til politikerne, fordi de ville have flere ressourcer til børneområdet og sikre minimumsnormeringer. Men i Svendborgs børne- og ungeudvalg er ambitionerne ikke så store som hos de demonstrerende forældre.

I samme uge, som der var den første demonstration, blev der i Børne- og Ungeudvalget besluttet at indføre forårs-SFO, med forringede normeringer for børnehavebørn. Der var ingen scoringer i børnenes favør, fordi der på selv samme møde var en "ikke afsluttet" besparelse på 13 millioner, der skal hentes i løbet af budget 2019-20. Det blev altså nul-to til manglende investeringer i børn.

Udeholdet har en farlig målscorer, som hvert år kun behøver en afslutning for at score 0,35 procent. Alle børnebudgetter bliver beskåret med efterhånden mange millioner.

Indtjening på billetindtægter på stadion er en udfordring. Man har ændret billetproceduren, tidligere fik man billetindtægt efter hvor mange børn, der var på stadion. Det gør man ikke længere med den nye rammebudgettering. Allerede fra 31. marts er der 50 børn, der ikke har indløst billet. De er enten gratister eller en udgift. Der bevilliges ikke økonomi pr. barn længere, men et "skøn" afgør børnetallet.

Bud på næste scoring: Selvmål. Frivillig tidlig børnehavestart betyder ringere normering i børnehaverne, fordi gennemsnitsalderen bliver lavere. Spillerne bliver udfordret på banen, spillet er hårdt og krævende, og nogle er simpelthen for "små".

Vi vil opfordre "klubejerne" i Børne- og Ungeudvalget at lytte til forældrene og have politiske ambitioner, så man øger børnenes muligheder for "scoringer". Der skal være mulighed for udviklende/kreativt spil. Uanset om man er målmand, forsvars-, midtbane- eller angrebsspiller.

Der skal simpelthen være tilstrækkeligt med ressourcer til, at spillet kan lykkedes.