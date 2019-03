Læserbrev: Jeg taler ikke usandt, som Jens Munk (DF) beskylder mig for i et læserbrev.

Liv i Min By er et byfornyelsesprojekt, som blandt andet omfatter Frederiksgade og Klosterplads. Projektet ledes af fire politikere og otte interessenter, grundejere og borgere i det såkaldte Områdeforum.

Den 12. december 2018 skulle Områdeforum træffe beslutning om valg af scenarie for omdannelse af de to veje/byrum og et enigt udvalg (inklusiv Jens Munk), indstillede det forslag, som er betegnet scenarie A.

Da det politiske udvalg, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. januar 2019 blev orienteret om valget af scenarie, var overraskelsen stor hos tre af politikernee, som sidder i Områdeforum (Palle Fischer, Niels Chr. Nielsen og undertegnede Flemming Madsen), fordi den fjerde, Jens Munk, nu pludselig havde skiftet holdning og ikke kunne gå ind for scenarie A. Så når Jens Munk i avisen fremviser et billede af et referat fra februar, har det ingen relevans for hans holdningsskift fra december til januar. Så jeg taler ikke usandt - det var et enigt Områdeforum inklusiv Jens Munk, der indstillede scenarie A.

Jeg vil opfordre alle til at gå ind på hjemmesiden liviminby.svendborg.dk, så kan alle følge med i omdannelsen - og her kan alle referater også læses, da alt er offentligt.