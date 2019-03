Debat: Hvem kan regne detailhandlens problemer ud?

Læserbrev: Når en forretning i Svendborg må lukke på grund af fald i omsætningen og manglende indtjening, er det jo trist. Og for Ryttershoppens ejer, tæt på torvet - ikke mindst.

Om det er den manglende parkering på torvet, der lukker forretningen, skal jeg ikke gøre mig klog på. For det ved jeg naturligvis ikke noget helt konkret om. Men det kunne være interessant at vide, hvor mange af forretningerne i torve-området, der har web-salg som et ekstra tilbud, som Ryttershoppen også har?

Et web-salg fra mange af Svendborgs forretninger vil jo sandsynligvis tage salget fra andre forretninger rundt om i landet. Og måske bidrage med de konsekvenser, at andre forretninger må lukke.

Om det muligheden for parkering tæt på eller muligheden for web-salg, der kan give kunder og overlevelse, det ved jeg heller ikke.

Men hvem ved...?