Debat: Husk de små købmænd

Læserbrev: Så kom Netto til Tåsinge. Lige overfor Rema 1000, som nu i en årerække har haft en giga succes - de lagde endda Vindeby Brugsen ned med deres ret knivskarpe konkurrence. Nu kan Netto jo så give dem lidt kam til deres hår - til glæde for forbrugerne på Tåsinge.

Men glem nu ikke de små købmænd. Vi har én tilbage på Tåsinge, resten er nu væk - udkonkurreret af de store supermarkedskæder. Vi læser jævnligt om det i medierne: Flere og flere af de små bukker under, svigtet af kunderne, der higer efter lidt lavere priser hos de store butikker. Og bagefter, når nøglen er drejet om, står lokalsamfundet alligevel og begræder den lukning, de selv har været med til at foranledige ved at lægge deres penge hos de store og stærke butikskæder.

Støt op om de små, lokale købmænd. De betyder mere for lokalsamfundet, end man lige tænker over - og når først nøglen er drejet om, så er det for sent at gøre noget ved det.

Det er fint med lavere priser og skarpere konkurrence. Men prisen er et fattigere landsbymiljø, hvis man lader sig forføre af de store kæders velfinansierede lavpriser. Og er det en pris, der er værd at betale?