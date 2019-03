Debat: Hundstrup er i rivende udvikling

Læserbrev: Hundstrup by er den by i det sydfynske, der har den laveste gennemsnitlige levealder blandt de fastboende indbyggere.

Mange af Hundstrups gamle beboere er efterhånden gået bort, og nye unge børnefamilier er begyndt at flytte til byen, fordi de gerne vil opleve, at deres børn kan vokse op på landet med mulighed for egne husdyr og selvforsyning af grøntsager.

Hundstrup by var ved at ende som en by uden de hvide byskilte og ende med kun et blåt med navnet i slutningen af 1900-tallet og med et indbyggertal på under 200.

I dag er Hundstrup en by i rivende udvikling af indbyggertallet, som i dag er på 295, og hvor øko-landsbyen Den Selvforsynende Landsby har været en stor hjælp til forøgelsen af antallet. Den vil fortsat give et skub til indbyggertallet i Hundstrup, da der igen står nye mulige indflyttere (syv stk.) parat, hvorved Hundstrup bliver en by med over 300 indbyggere.

Hundstrup vil med tiden kunne få endnu flere indbyggere, når der bliver gjort mulighed for udvidelse af bæredygtige boliger med tilhørende jord til selvforsyning, og hvor det i dag eksisterende lokale forsamlingshus Filippahuset kunne blive et centralt samlingssted for byens indbyggere med det lokalhistoriske arkiv, og hvor diverse kunstværksteder og andre former for levende, livgivende og livsbekræftende aktiviteter vil kunne udfolde sig.

Filippahuset vil kunne blive et samlingssted for mange af de sydfynske kunstnere, hvor de kan mødes over en kop kaffe i Hundstrups lokale Filippacafé og samtidig møde byens unge børnefamilier og derigennem få nye inspirerende indfaldsvinkler til deres kunstneriske udfoldelser.

Svendborg Kommune kan være med til at få et område i udkanten af kommunen til at blomstre op, således at der bliver en større interesse i at flytte til Svendborg Kommune, fordi der her er mulighed for udfoldelse til levende, livgivende og livsbekræftende aktiviteter.