Læserbrev: Nu er jeg så gammel, at jeg kan huske debatten, om vi skulle have atomkraft eller ej. Mange mente, at det var alletiders, men det skulle bare ikke ligge her, hvor vi bor, men et andet sted.

Uden at komme nærmere ind i den debat, som jo er passé, tror jeg på, at det ville have været gavnligt for CO2-udledningen, og da vi bor i den del af verden, hvor der ikke er så stor fare for jordskælv, og hvor vedligeholdelsen er mere stabil, end den er de steder, hvor man har haft uheld.

I vore dage går debatten på vindmøller, og senest biogasanlæg, både i Fangel med en udvidelse, og det helt nye på Tåsinge. Alle synes, det er alletiders, men det skal bare ligge et andet sted. På Tåsinge går kritikken på, at der skal køres mere til, end det man selv producerer, men hvis ikke man bygger anlægget, skal det hele køres væk, og det er væsentligt mere, end der skal køres til.

I Fangel har man et anlæg i gang, men ønsker at udvide det, så det kan afgasse endnu mere, som så på en CO2-venlig måde kan producere energi, og her går også en del af kritikken på den transport det giver. Men tænk på, at det næsten har indkørsel fra hovedvejen.

Men igen: "Vi vil gerne have det, men det skal bare ikke ligge her, hvor vi bor".