I Børne- og Ungeudvalget har vi gennem nogle måneder talt om stofmisbrug blandt de unge i Svendborg, blandt andet fordi vi har fået flere henvendelser fra bekymrede borgere. Jeg er enig i, at misbruget er for omfattende, at vi skal fortsætte - og gerne forstærke - det forebyggende arbejde og at vi skal retsforfølge sælgerne af stofferne. Men jeg er ikke enig i, at problemet er voldsomt mere omfattende, end det tidligere har været. Det er ikke, hvad vi hører fra de medarbejdere i kommunen, som arbejder med området.

Det ændrer ikke ved, at vi hele tiden skal undersøge, om vi kan gøre det bedre, både når vi ser på den kommunale indsats i sig selv, og når vi ser på samarbejdet med skoler og politi. Her har vi en fordel i, at tre af byrådets medlemmer er ansat i politiet og derfor har en særlig viden og erfaring at trække på. Men det er samtidig en ulempe, fordi en stor del af debatten kommer til at handle om politiets interne prioritering af ressourcer - og her er det bedre, at politiet finder ud af det, end at byrådet forsøger sig.

Derfor er det også fint, at borgmesteren har taget initiativ til et møde med gruppeformændene for partierne i kommunalbestyrelsen og politidirektøren for Fyn. Mødet blev holdt for et par dage siden og vil blive fulgt op af yderligere dialog om et endnu bedre samarbejde. Det er forhåbentlig vejen til, at vi får styrket forebyggelsen og begrænset misbruget.