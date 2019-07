Læserbrev: Mette Marie Hansen fra Tåsinge skrev i et læserbrev i avisen her den 23. juli under overskriften "Misforstået forsøg på at skabe kunstigt liv", at hun ikke forstår den vedvarende torvesnak i Svendborg og den hysteriske jagt på liv i min by.

Skribenten mener, at et torv af den størrelse Svendborg Torv har, er en lejlighedsplads, hvor der er liv, når der er boder og markeder eller enkeltstående begivenheder som Gammel Torvedag eller Svendfesten.

Mette Marie Hansen mener ikke, det nytter at plante en masse træer og bruge penge på flere bænke. De bænke kunne gøre gavn andre steder i byen. Jeg tænker, det måske i virkeligheden er rigtigt, at det ikke vil skabe liv med bænker og træer. At det ikke får flere til at opholde sig på pladsen.

Derfor ville det, efter min mening, måske være en bedre idé at indføre parkering på pladsen igen. Så blev den brugt. Og som det altid har været, så spærre den af, når der er behov for at afholde arrangementer, og måske kunne man endda om sommeren friholde den til markedsdage for byens borgere, der ville sælge frugt og grønt fra egen avl, loppemarkedsgenstande og så videre.

Hvis pladsen bare står tom, og vi ikke får liv, som Mette Marie ikke tror, vi får med bænke og træer, bordtennisborde eller skøjtebane, så vil det smitte af på livet i de omliggende gader. En spøgelsesplads tiltrækker nemlig ikke folk og dermed heller ikke til handelsgaderne, der støder op til.