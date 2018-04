Debat: Galschiøts udstilling mangler opmærksomhed

Læserbrev: I disse uger har Svendborg by, i kraft af Underværkets indsats og nogle få sponsorer, fået en en stor og tankevækkende udstilling til byen.

Af en eller anden grund har medierne indtil videre forbigået denne udstilling.

En fantastisk kunstnerisk gave til byen, som kan ses fra Møllergade, langs Havnetrappen, over bane-terrænet, havnen og til Fredriksøen. Hvis du ikke allerede har set disse skulpturer, så gør det! Snyd dig ikke for også at se den indendørs udstilling i Underværket (ved Kammerateriet).

Skulpturerne sætter mange tanker igang om vores samfund, ulighed, vores forhold til de hjemløse og til forurening, som vi alle kan trænge til at blive provokeret af. Mange af værkerne har rejst rundt i Danmark og ikke mindst i udlandet og vakt stor opmærksomhed. Men i Svendborg har medierne endnu ikke vist interesse for udstillingen. Jeg håber, at svendborgenserne vil lægge vejen forbi.

Svar fra redaktionen: Om Fyns Amts Avis har omtalt udstillingen tilstrækkeligt kan godt diskuteres, men omtalt og fotograferet den har vi dog. I avisen den 25. marts og på fynsamtsavis.dk samme weekend.

Mvh. Caspar Troest Jørgensen, lokalredaktør