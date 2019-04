Debat: Frivillige er en vigtig del af integration

Læserbrev: I Svendborg er der mange hundrede borgere, som med overskud og vilje bidrager til vores velfungerende lokalsamfund med frivilligt arbejde.

Over 100 frivillige er tilknyttet organisationer, som støtter flygtninge i deres bestræbelser på at blive integreret. I 2018 havde eksempelvis Dansk Flygtningehjælp i Svendborg kontakt med 320 flygtninge, heraf var 90 under 12 år.

En nylig rapport udarbejdet af LG Insight dokumenterer, at de frivillige bidrager til, at flygtningene styrker deres netværk i lokalsamfundet, får bedre kendskab til dansk kultur, herunder demokratiforståelse, og øger deres tilknytning til samfundet ved for eksempel at være aktive i foreningslivet og deltage i blandt andet forældremøder.

Erfaringerne fra Svendborg Kommune bekræfter fuldt ud disse konklusioner. Vi har netop i Social- og Sundhedsudvalget sammen med repræsentanter for de frivillige lagt grundsten til en forøget indsats for at rekruttere nye frivillige og ikke mindst for yderligere at anerkende de frivilliges indsats.

Integration er en lang og kompliceret proces, men vi er godt på vej.