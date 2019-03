Debat: Farce af en politisk behandling af biogasanlæg

Læserbrev: Det var interessant at følge byrådsmødet tirsdag aften og begivenhederne op til vedrørende biogasanlægget på Tåsinge. Direkte forespurgt om, hvorfor man har lavet en kommuneplan og udpeget tre steder i kommunen direkte op til god infrastruktur, som alligevel ikke blev fulgt, var svaret, at det ikke betød, at der ikke kunne placeres anlæg andre steder. Debatten gik derefter af flertallet på, at biogas skal laves der, hvor den produceres.

Vi kan så som borgere føle os på herrens mark og ikke længere være sikre på den lokalplan, vi som borgere måske har disponeret efter og skal følge til punkt og prikke.

Interessant har det også været, at det er et Socialdemokratisk ledet udvalg- og byråd, som er den helt store fortaler for en kofabrik og gigaanlæg med hundredvis af køer og hektarer af monokultur fremover til at brødføde anlægget, der i dagens anledning er nedgraderet fra industri- til gårdanlæg, så afstandskrav overholdes (nogenlunde), og man samtidig italesætter, at anlægget kan opvarme 3000 husstande, som stort set svarer til hele den gamle Gudme Kommune!

Hvis vi skal se positivt på denne sag, må vi fremover forvente, at vi ikke længere skal se en heksejagt på farven af en succesfuld café, eller hvem der uforvarende formaster sig til at overtræde lokalplanen. Vi er vel alle lige for loven!

Desværre er denne farce støttet af den borgerlige del af byrådet.