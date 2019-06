Debat: Er vejen ved Hvidkilde egentlig farlig?

Læserbrev: Vejen ved Hvidkilde Slot er farlig. Eller er den? Jeg erindrer ikke at have set statistik, der viser ulykker med cyklister på strækningen og husker heller ikke at have hørt om sådanne. Det kan selvfølgelig være min fejl, men det kan også skyldes, at de ikke findes, fordi strækningen ikke er farlig.

Uopmærksomhed er en af de store syndere i trafikken, og denne vej ser netop ubetinget farlig ud, hvorfor den straks fanger enhver trafikants opmærksomhed. Den er ikke farlig netop fordi, den ser så farlig ud.

Farlige veje er veje, der, af en eller anden grund, er farlige, uden at man umiddelbart kan se det, hvorfor der må laves foranstaltninger, skiltning, vejbump, indsnævringer med videre, der henleder opmærksomheden på den skjulte fare.

Så måske er det sikreste simpelthen at lade forholdene være, som de er.