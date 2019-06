Debat: Er I skøjtende ligeglade?

Læserbrev: Jeg fik lørdag nær morgenkaffen galt i halsen, da jeg læste, at vores byråd vil bruge vores skattekroner til en skøjtebane på torvet! Helt ærligt, det kan da umuligt være gennemtænkt.

Jeg, og sikkert andre borgere, vil betragte det som fråseri at bruge en million kroner til etablering af skøjtebanen og 300.000 kroner i driftsomkostninger, også set i lyset af et forvejen presset budget med besparelser, der rammer borgerne.

Byrådet vil så gerne have liv på torvet. Det undrer mig, hvorfor kun om vinteren? Torvet er også øde om sommeren, men her er så et forslag: Vi må da have opført en swimmingpool, der omkranses af palmer, til glæde for alle vore sommergæster og borgere. Jeg tror, at etablering og drifts-omkostningerne vil være sammenlignelige.

Spøg til side, og helt ærligt, hvorfor ikke bare flytte springvandet tilbage på sin oprindelige plads omkranset af bænke, og plant så nogle træer. Det vil skabe et grønt miljø, og vi får et nyt mødested: "Vi mødes ved springvandet".

Nu har jeg ikke sat mig ind i, hvad det vil koste, men det kan umuligt være dyrere end skøjtebanen, og endelig er genetableringen kun en engangsudgift. I politikere er ude på en glidebane, hvis dette skøjtebaneprojekt bliver en realitet. Jeg og mange andre borgere frygter I også er skøjtende ligeglade?