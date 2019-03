Debat: Drømmen om Torvet

Læserbrev: Allerede da de første planer om at omskabe vores smukke gamle middelaldertorv til "grøn kile" lød der stærke advarsler. Men nu havde politikerne fået 24 millioner kroner, og de skulle så bruges til "byfornyelse", som det blev kaldt.

Og som vi alle ved, vedtog byrådet at vende vrangen ud på det smukke torv, som det havde taget mange århundreder at få "slebet til", så det blev det fælles midtpunkt for byens borgere, hvor man mødtes for at handle og snakke sammen eller blot kom for at nyde folkelivet, som det udfoldede sig før ombygningen.

Og nu ser vi resultatet: En øde, tom plads, som ikke mange gider. Det ser mest ud til, at det kun drejede sig om at få brugt så mange millioner som muligt, når man for eksempel tillader sig, i stedet for bænke, at købe træklodser til over 30.000 kroner stykket .

Så når parkeringsmodstander nr. to, Flemming Madsen, taler om "borgernes torv", er det helt forkert. Det er "politikernes torv", men man får jo ingen af dem til at indrømme, at det er en stor fiasko, siden så få borgere benytter det i det daglige.

Og nu vil de samme politikere foretage endnu en "byfornyelse" og lave byens største trafikknudepunkt (Klosterplads, red.) om til et nyt tomt torv uden parkering. Det ser i det hele taget ud til det hele drejer sig om at smide bilerne ud af byen, selv om bilen er vores mest brugte transportmiddel, og ikke om at skabe et godt bymiljø for os borgere.