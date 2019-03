Debat: Drejet sagsbehandling i biogassag

Læserbrev: Jeg oplevede for første gang et byrådsmøde tirsdag den 26. marts.

Det var slemt. Et stort flertal stemte ja til biogasanlægget på Kragekærvej på Tåsinge.

Den store gruppe under Flemming Madsen (S) var tavs som graven. Var de blevet bedt om ikke at sige noget, eller har de ikke nogen selvstændig mening?

Som en af de nærmeste naboer vil jeg ønske ejer Kurt Brusgård Poulsen tillykke med godkendelsen. Du er heldig med en meget fleksibel og "grøn" kommune!

Jeg er ikke modstander af biogasanlæg, men er selvfølgelig træt af at få et biogasanlæg i baghaven, men det, der virkelig piner mig meget er, kommunens særdeles "politiske" sagsbehandling: Vi skal have, har lovet, det biogasanlæg.

Alt er drejet, manipuleret og tilpasset kommunens ønske om et biogasanlæg, og derfor er alle bygherrens interesser og ønsker tilgodeset. Der er rystende, at der overhovedet ikke blevet noget som helst til naboerne.

Afstanden til naboer er manipuleret, afsat forkert, det samme med miljøklasser. Anlægget er blevet omdøbt til et "teknisk anlæg" i stedet for biogasanlæg, derved er afstandskravet til naboerne mindre. Den øgede trafikstøj er intet problem, den er allerede for høj, så to-tre d(B)A mere er fint.

Trafikken øges på enkelte veje med mere end det dobbelte, intet problem.

Vibrationer fra den tunge trafik betyder ikke noget med de "gode og jævne" veje, vi har her, intet problem.

Lugt - intet problem, biogasanlæg lugter ikke. Den diffuse lugtkilde fra ifyldning af det faste materiale regner man ikke med i lugtberegningerne, så er man også sikker på, at lugtpåvirkningerne kan overholdes.

Der bliver låg over de to diffuse lugtkilder, men der skal dog fyldes 30.000 tons fast materiale, og disse låg må kun åbnes en time om dagen. Hvem tror, det er nok?

Bygherrens ønske om at fravige standardvilkår for biogasanlæg, en modtagehal ved indlæsningen, intet problem, skønner Svendborg Kommune - en modtagehal behøves ikke.

Trafikbelastningen/vejene, det må vi så se på, siger kommunen.

Hvorfor hele dette cirkus med borgermøder og høringsfase m.m? Kommunen vurderer/skønner bare, at alt hvad vi er kommet med, er uden betydning! Vi føler os lidt til grin.

Det havde set bedre ud, hvis kommunen havde startet med at sige, vi vil have det biogasanlæg. Vi ved godt, at det vil give nogle ulemper og udfordringer for naboer og beboer på Tåsinge, så dem må vi så løse. Det havde været til at acceptere for alle.