Debat: Det må kunne lade sig gøre på torvet

Læserbrev: Der tales og skrives meget om torvet. Det må da snart gå op for byens borgere, at det er vigtigere at have et torv som legeplads, end forretninger, der skaber indtægter og liv i byen. Det, vi ser i Rudkøbing, er lige det modsatte. Her er man klar over, at skal man bevare en bys forretningsliv, må der samarbejdes med erhvervene og kommunen - og ikke modarbejdes.

Hvorfor kan man ikke enes om, at torvet, når der skal være noget særligt, skal være bilfrit, og resten af tiden kan der holde biler på torvet.

Plant træer rundt om torvet. Det skaber miljø, og så kan vi jo prale med disse dyre bænke, som nogle synes er flotte og andre, at de er en skamplet.