Læserbrev: Jeg har nu flere gange erfaret, at pressen går noget før byrådsmøderne er slut. Det virker forstyrrende, og samtidig bliver de sidste sager så ofte ikke omtalt i avisen. Jeg mener, det kan give et mangelfuldt og ufuldstændigt billede af byrådsmødet.

Måske bliver byrådsmøderne så lange, at journalistens deadline overskrides?

På sidste byrådsmøde var journalisten gået, da punktet med den omfattende masterplan for ældreområdet var oppe. Det er af stor betydning for dem, det berører, nemlig de mange ældre borgere i vores kommune.

Ved samme møde var der et punkt vedrærende den genopretning, der er i gang i Familieafdelingen. Der blev talt om Task Force og om vilkår for kommunens mest sårbare og anbragte børn. En debat om mere inddragelse og samarbejde med kommunens cirka 100 plejefamilier samt om de forældede ansættelsesvilkår plejefamilier er ansat under.

Denne også meget vigtige debat, kan man ikke læse om i avisen, for journalisten var gået.

Jeg kan naturligvis ikke bestemme, hvad pressen skriver, eller hvordan de skal arbejde, men jeg håber vores lokale avis vil overveje det, jeg skriver her. Dette var min version af "Byrådet i forbifarten" - del 2.

Hvis problemet er, at journalistens deadline bliver overskredet på grund af det sene møde, kunne en løsning være at starte en time tidligere. Det ville give den sidegevinst, at man kan nå hjem og sige godnat til sine børn.

Svar fra redaktionen:

Det er rigtigt nok vores deadline, der nogle gange betyder, at avisens journalist(er) er nødt til at forlade et byrådsmøde, før dagsordenen er nået igennem, og vi er kede af, hvis det er forstyrrende. Vi kan dog ikke altid blive til alle punkter, og så omtaler vi i øvrigt slet ikke alle de punkter, som bliver politisk behandlet og diskuteret på et byrådsmøde - uanset om vi har hørt dem med egne ører eller ej. Vurderer vi det relevant, følger vi gerne op på sager, som er blevet diskuteret, efter vi har været nødsaget til at gå.

Mvh. Caspar Troest Jørgensen, lokalredaktør