Debat: De socialt udsattes hellesteder er vigtigere end parkeringspladser

Læserbrev: Der har den sidste periode været en heftig debat blandt politikerne i Svendborg om antallet af parkeringspladser. Der er "truet" med butiksdød og det, der er værre, hvis ikke bilerne kan parkere lige uden for døren. Jo, jo, der er nogle politikere som virkelig har vist kampgejst!

Kan vi forvente samme entusiasme og politiske bevågenhed, når der skal findes nye placeringer af de socialt udsattes hellesteder? De omfattende planer om by- og havneudvikling har desværre den konsekvens, at den "Den Blå Lagune" og "Banen" nedrives/lukkes, og der skal findes alternative placeringer. Men hvor er der plads? Hvor vil man tilbyde borgerne, de kan opholde sig?

Nu er der nok nogen som vil sige, at vi ingen hjemløse har i Svendborg. Men det har vi. Også Svendborg har en gruppe borgere, som bor på gaden, sover på sofaer rundt omkring hos venner og bekendte, eller har lejligheder, som de ikke kan trives i, og derfor primært lever og har deres sociale liv og netværk på gaden.

En by af Svendborgs størrelse må forpligtige sig til, at også disse borgere (hjemløse, psykisk syge, misbrugere og andre, som ikke helt kan finde plads i vores samfund) kan være en del af bybilledet på en tryg og inkluderende måde. Der er desværre en tendens til, at socialt udsatte "gemmes væk". Der er holdninger i vores samfund om, at de socialt udsatte og hjemløse skal væk fra bybilledet, senest med loven om zoneforbud, hvor de socialt udsatte kan risikere bøder for at opholde sig på bestemte områder. Så langt er vi heldigvis ikke kommet i Svendborg. Rådet for Socialt Udsatte har en vision om, at der centralt placeres små "hellesteder", hvor de socialt udsatte kan opholde sig - med tryghed for alle parter. Det skal være nært, trygt og nemt. Tæt på det sociale byliv og indkøbsmuligheder.

Derfor har vi inviteret politikerne til "en alternativ byvandring", hvor vi i samarbejde med brugerne af henholdsvis "Den Blå Lagune" og "Banen" kan drøfte forskellige muligheder for placering af nye hellesteder. Brugerne skal tages med på råd, de skal ikke bare placeres, men reelt inddrages i en dialog om, hvor de gerne vil opholde sig. De er borgere på lige fod med alle os andre, og det skal de mærke. De skal både ses, høres og inddrages i fællesskabet.